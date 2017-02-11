18:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ЦСКА предложил 3 миллиона евро за защитника "Коринтианс"

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ЦСКА хочет заполучить защитника "Коринтианс" Роберту Мойзеса, утверждает Goal. Московский клуб сделал предложение в размере 3 миллионов евро по 21-летнему бразильцу. Отмечается, что в январе предложение в 2,5 миллиона евро было отклонено. Нынешний контракт Мойзеса с "Коринтианс" рассчитан до декабря этого года. 

В прошлом сезоне в Бразилии Мойзес на правах аренды сыграл в 17 матчах за клуб второго дивизиона "Баия", забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 24 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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..I..

Вторая лига Бразилии)))) Он столько не стоит.

18:57

bond1951

не гоните ФУФЕЛ

18:53

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