СМИ: ЦСКА предложил 3 миллиона евро за защитника "Коринтианс"

ЦСКА хочет заполучить защитника "Коринтианс" Роберту Мойзеса, утверждает Goal. Московский клуб сделал предложение в размере 3 миллионов евро по 21-летнему бразильцу. Отмечается, что в январе предложение в 2,5 миллиона евро было отклонено. Нынешний контракт Мойзеса с "Коринтианс" рассчитан до декабря этого года.

В прошлом сезоне в Бразилии Мойзес на правах аренды сыграл в 17 матчах за клуб второго дивизиона "Баия", забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 24 февраля.