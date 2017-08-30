СМИ: ЦСКА поспорит со "Спартаком" за Эвертона Фелипе

Нападающий "Спорт Ресифи" Эвертон Фелипе попал в сферу интересов ЦСКА. Как сообщает calciomercato, армейцы предлагают за футболиста 5 миллионов евро, бразильский клуб требует 10 миллионов.

Ранее представитель руководства "Спорт Ресифи" Густаво Дюбо подчеркнул, что клуб ждет предложения от "Спартака" о трансфере форварда. Красно-белые готовы заплатить за переход 20-летнего бразильца четыре миллионов евро.

Отметим, "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу. В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи.