05:50 | Футбол — Трансферы

СМИ: ЦСКА отклонил очередное предложение "Ювентуса" по Головину

Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

"Ювентус" сделал новое предложение ЦСКА по полузащитнику Александру Головину, но получил отказ, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Туринцы были готовы заплатить 19 миллионов евро за 22-летнего россиянина, а также выплатить красно-синим 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Однако, российский клуб в связи с успешным выступлением Головина на чемпионате мира-2018 хочет получить за игрока от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее СМИ также писали об интересе к Головину со стороны "Барселоны", "Челси", "Арсенала" и "Монако".

В минувшем сезоне Головин провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. В настоящий момент он выступает на чемпионате мира, где отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Ювентус не хочет платить 25 миллионов за Головина? //
Истинный уровень Головина. Так ли он хорош?

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