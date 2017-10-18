18:28 | Футбол — Трансферы

СМИ: ЦСКА интересуется форвардом "Црвены Звезды" Боаки

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Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки может перейти в ЦСКА, сообщает Ghana Soccernet. По информации источника, скауты армейцев присутствовали на матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 24-летнего футболиста. Ганец в этой встрече принес своей команде победу, забив на 30-й минуте.

Также отмечается, что форвард входит в сферу интересов "Эвертона", "Андерлехта" и "Фенербахче".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Боаки провел 18 матчей и забил 12 голов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Сутра Бодуныч

Очередное полено типа Оланаре.

19:04

grroznyi85

Утка. Он 2 миллиарда евро стоит. У ЦСКА нет таких денег.

18:50

Levbereg

Москвич1985 интересно, а Канга не интересен нашим клубам? По-моему, он не хуже плюс уже знаком с российской действительностью. 18:34________________________________________Канга игрок для уровня нашего чемпионата классный. Но он настолько безбашенный, что диву даешься. Как вспомню его "супер" удары по противнику. Чего стоит только как он противника о штангу бахнул.)))) Бешеный он парень.

18:49

Москвич1985

интересно, а Канга не интересен нашим клубам? По-моему, он не хуже плюс уже знаком с российской действительностью.

18:34