СМИ: ЦСКА интересуется форвардом "Црвены Звезды" Боаки

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки может перейти в ЦСКА, сообщает Ghana Soccernet. По информации источника, скауты армейцев присутствовали на матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 24-летнего футболиста. Ганец в этой встрече принес своей команде победу, забив на 30-й минуте.

Также отмечается, что форвард входит в сферу интересов "Эвертона", "Андерлехта" и "Фенербахче".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Боаки провел 18 матчей и забил 12 голов.