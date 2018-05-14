СМИ: ЦСКА интересуется Балотелли

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли входит в сферу интересов ЦСКА, утверждает Tuttosport. По информации источника, итальянским форвардом интересуется ряд клубов, в который, помимо армейцев, входят "Рома", "Наполи", "Лион", "Марсель", "Галатасарай" и дортмундская "Боруссия".

27-летний итальянский форвард в сезоне-2017/18 отметился 27 голами в 37 играх во всех турнирах. Ранее в карьере Балотелли были "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". В составе сборной Италии он принял участие в Евро-2012, где завоевал серебро, а также ЧМ-2014.

ЦСКА в чемпионате России-2017/18 занял второе место и попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.