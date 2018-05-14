23:53 14 мая | Футбол — Трансферы

СМИ: ЦСКА интересуется Балотелли

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли входит в сферу интересов ЦСКА, утверждает Tuttosport. По информации источника, итальянским форвардом интересуется ряд клубов, в который, помимо армейцев, входят "Рома", "Наполи", "Лион", "Марсель", "Галатасарай" и дортмундская "Боруссия".

27-летний итальянский форвард в сезоне-2017/18 отметился 27 голами в 37 играх во всех турнирах. Ранее в карьере Балотелли были "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". В составе сборной Италии он принял участие в Евро-2012, где завоевал серебро, а также ЧМ-2014.

ЦСКА в чемпионате России-2017/18 занял второе место и попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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MihailK7

Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!

01:44

Sergey_msk

Максимум Балотелливич из Боснии, и то, если повезет!

01:28

grroznyi85

Набель в Tuttosporte подрабатывает что-ли?)))

01:24

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ну и желтизна))) ниже плинтуса просто)))

00:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

только в сромтаг!

00:28

Митяй.КБ

Можно даже не читать

00:21

Очень плохой мальчик

Балотелли псих и сумасброд,Денисов на его фоне-паинька.

00:07

баламошка

Такую чушь пишут. И ведь не стыдна, наверна. Лепят любую ересь, которая придёт в бошку и зарабатывают на этом. Позор.

00:04

Millwall82

Откуда у них деньги на него? Хотя бы на зарплату. ЧерноИтальянец в Ницце получал 3,5 млн евро.

00:03

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