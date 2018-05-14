СМИ: ЦСКА интересуется Балотелли

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли входит в сферу интересов ЦСКА, утверждает Tuttosport. По информации источника, итальянским форвардом интересуется ряд клубов, в который, помимо армейцев, входят "Рома", "Наполи", "Лион", "Марсель", "Галатасарай" и дортмундская "Боруссия".
27-летний итальянский форвард в сезоне-2017/18 отметился 27 голами в 37 играх во всех турнирах. Ранее в карьере Балотелли были "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". В составе сборной Италии он принял участие в Евро-2012, где завоевал серебро, а также ЧМ-2014.
ЦСКА в чемпионате России-2017/18 занял второе место и попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.
MihailK7
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01:44
Sergey_msk
Максимум Балотелливич из Боснии, и то, если повезет!
01:28
grroznyi85
Набель в Tuttosporte подрабатывает что-ли?)))
01:24
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ну и желтизна))) ниже плинтуса просто)))
00:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
только в сромтаг!
00:28
Митяй.КБ
Можно даже не читать
00:21
Очень плохой мальчик
Балотелли псих и сумасброд,Денисов на его фоне-паинька.
00:07
баламошка
Такую чушь пишут. И ведь не стыдна, наверна. Лепят любую ересь, которая придёт в бошку и зарабатывают на этом. Позор.
00:04
Millwall82
Откуда у них деньги на него? Хотя бы на зарплату. ЧерноИтальянец в Ницце получал 3,5 млн евро.
00:03