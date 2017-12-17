СМИ: ЦСКА хочет подписать Эменике

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Олимпиакоса" Эммануэлю Эменике, сообщает Gazzeta.gr. В греческом клубе не против перехода, так как хотят расстаться с игроком из-за его плохой формы и высокой зарплаты. Существуют варианты с продажей и арендой игрока.

Отметим, Эменике в этом сезоне провел 10 матчей за "Олимпиакос", в которых забил 4 мяча. С 2011 по 2013 год он выступал за "Спартак", после чего перешел в "Фенербахче". В Грецию перебрался летом этого года.