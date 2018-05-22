СМИ: ЦСКА близок к подписанию форварда "Шахтера" Феррейры

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррерйра близок к подписанию контракта с московским ЦСКА, сообщает Record. Стороны уже договорились между собой, игроку осталось только пройти медобследование.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют "Бенфика" и "Спартак". Контракт Феррейры с "Шахтером" истекает 30 июня, поэтому он может перейти в другую команду в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Феррейра провел за "Шахтер" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей. В Лиге чемпионов на его счету 3 гола в 8 играх.