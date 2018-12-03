СМИ: Чичарито хочет вернуться в Испанию

Форвард "Вест Хэма" Хаьвер Эрнандес "Чичарито" хотел бы вернуться в чемпионат Испании, сообщает El Gol Digital.

Сообщается, что игрок хотел перейти в клуб ла лиги еще летом, но новый главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини убедил его остаться. Однако неудачные выступления команды побудили его вновь задуматься о переезде. На него претендуют "Валенсия" и "Реал Сосьедад".

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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