СМИ: Четыре клуба претендуют на Алексиса Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может покинуть клуб. Как утверждает портал Goal, на 29-летнего чилийца претендуют "Ювентус", "ПСЖ", "Бавария" и "Реал".

Ранее сообщалось, что Санчес готов покинуть "МЮ" из-за сложных отношений с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, а также с партнерами по команде. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

Санчес перешел в "МЮ" 22 января 2018 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за "красных дьяволов", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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