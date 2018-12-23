20:28 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Челси" собирается приобрести нападающего в январе

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"Челси" заинтересован в приобретении нападающего в зимнее трансферное окно. Как утверждает Sunday Express, приоритетными целями "синих" являются нападающий "Баварии"  Роберт Левандовски и форвард "Лестера"  Джейми Варди.

Transfermarkt оценивает 30-летнего Левандовски в 70 миллионов евро, а 31-летнего Варди - в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Левандовски провел 24 матча за "Баварию" и забил 22 гола. Варди принял участие в 16 встречах в составе "Лестера", отметившись 6 забитыми мячами.

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