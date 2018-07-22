СМИ: "Челси" расстанется с Виллианом в случае приобретения Головина

"Челси" продаст нападающего Виллиана в "Барселону" в случае приобретения хавбека ЦСКА Александра Головина, утверждает Mundo Deportivo. Ранее "синие" отклонили несколько предложений каталонского клуба по трансферу 29-летнего бразильца.

На Головина также претендует "Монако". 22-летний россиянин привлек к себе внимание, в том числе, выступлением за сборную России на чемпионате мира-2018: он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира против Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Виллиан, выступая за "Челси" в прошлом году, провел 55 игр, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.