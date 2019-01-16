СМИ: "Челси" предлагает 40 миллионов за Паредеса

"Челси" согласился увеличить свое предложение до 40 миллионов евро по хавбеку "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Premier League News. Ранее питерский клуб отверг предложение "аристократов" в размере 35 миллионов.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб согласовал контракт с аргентинцем. 24-летний Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года за 23 млн евро.

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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