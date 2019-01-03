СМИ: "Челси" планирует подписать нападающего в январе

"Челси" планирует усилить линию атаки в январское трансферное окно. Как утверждает Mirror, в сферу интересов лондонского клуба попал форвард "Борнмута" Каллум Уилсон. Ранее сообщалось, что "синие" также интересовались форвардом "Милана" Гонсало Игуаином.

Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Игуаина в 50 миллионов евро, а 26-летнего Уилсона - в 25 миллионов евро.

Отметим, что "Челси" уже приобрел полузащитника "Боруссии" Кристиана Пулишича в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Игуаин провел 20 матчей за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи. Уилсон принял участие в 23 встречах в составе "Борнмута", отметившись 10 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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