СМИ: "Челси" не продаст Азара "Манчестер Сити" даже за 200 миллионов фунтов

"Челси" не согласится на предложение "Манчестер Сити" о покупке полузащитника Эдена Азара, сообщает The Telegraph. Изменить решение лондонцев не смогут даже 200 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы предложить за бельгийца 150 миллионов. В "Челси" надеются подписать с игроком новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, в текущем сезоне Азар вышел на поле в 20 матчах чемпионата Англии, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи.