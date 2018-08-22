СМИ: "Челси" не намерен расставаться с Маркосом Алонсо

"Челси" ответит отказом на все предложения о трансфере защитника Маркоса Алонсо, сообщают британские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Атлетико".

Как сообщает Daily Mail, в "Челси" считают испанца важным игроком команды в нынешнем сезоне и не собираются отпускать его летом. Трансферное окно в Англии закрыто, но испанские клубы еще могут покупать футболистов до 31 августа.

Ранее сообщалось о том, что "Реал" намерен вернуть своего воспитанника, который провел всего один матч за мадридский клуб в 2010 году.

27-летний защитник перешел в "Челси" в 2015 году за 27 миллионов евро, подписав контракт на пять лет. За два сезона игрок провел 65 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей. До переезда в Лондон Алонсо выступал за "Болтон", "Фиорентину" и "Сандерленд".