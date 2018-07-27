16:26 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Челси" нашел, кем заменить Куртуа


"Челси" намерен приобрести голкипера "Эвертона"  Джордана Пикфорда в случае ухода вратаря Тибо Куртуа в "Реал", утверждает Sky Sports. 24-летний англичанин является приоритетным кандидатом на замену 26-летнего бельгийца.

Другие возможные варианты усиления вратарской позиции - голкипер "Лестера"  Каспер Шмайхель и вратарь "Стоук Сити"  Джек Батленд

Сообщается, что "Эвертон" не желает расставаться с Пикфордом, подписанным прошлым летом из "Сандерленда"

В минувшем сезоне Пикфорд провел 46 игр в составе "Эвертона" и пропустил 70 голов. Он был основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира-2018.

 

 

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