СМИ: "Челси" нашел, кем заменить Куртуа

"Челси" намерен приобрести голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда в случае ухода вратаря Тибо Куртуа в "Реал", утверждает Sky Sports. 24-летний англичанин является приоритетным кандидатом на замену 26-летнего бельгийца.

Другие возможные варианты усиления вратарской позиции - голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель и вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд.

Сообщается, что "Эвертон" не желает расставаться с Пикфордом, подписанным прошлым летом из "Сандерленда".

В минувшем сезоне Пикфорд провел 46 игр в составе "Эвертона" и пропустил 70 голов. Он был основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира-2018.