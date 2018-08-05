СМИ: "Челси" намерен купить Рэмси

Руководство "Челси" заинтересовано в услугах полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, утверждает Daily Express. По информации источника, "синие" хотят купить 27-летнего хавбека у принципиальных соперников до 10 августа, когд в Англии закроется трансферное окно.

Финансовые условия сделки и детали возможного контракта валлийского хавбека не называются. Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 12 голевых передач.