СМИ: "Челси" надеется продлить контракт с Азаром на фоне неопределенности в "Реале"

"Челси" хочет продлить контракт с нападающим Эденом Азаром, сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, в английском клубе надеются, что проблемы "Реала", в том числе неопределенность с главным тренером, помогут им убедить бельгийца остаться. Футболист не скрывает, что с детства болеет за "Реал" и мечтает играть там. При этом он ждет от "Реала" конкретного предложения, которого в связи с увольнением Хулена Лопетеги и отсутствием его преемника (и.о. главного тренера стал Сантьяго Солари - прим. "СЭ") пока не было.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 11 матчей за "Челси" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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