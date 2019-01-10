14:04 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Челси" может пожаловаться в ФИФА на "Баварию" за попытку переманить Хадсона-Одои

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"Бавария" хочет подписать полузащитника "Челси"  Каллума Хадсона-Одои. Английский клуб недоволен действиями немецкого гранда, сообщают британские СМИ.

По информации Daily Mail, если "Челси" узнает о том, что "Бавария" в нарушение трансферных правил общалась с игроком, его агентами и семьей, клуб направит жалобу в ФИФА.

Ранее футболист уже заявлял о своем желании покинуть клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне 18-летний Хадсон-Одои сыграл в восьми матчах за основную команду "Челси", в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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