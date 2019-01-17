СМИ: "Челси" и "Ливерпуль" интересуются Иммобиле

"Челси" и "Ливерпуль" интересуются нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле​, сообщает Il Messaggero.

Мерсисайдцы имеют хорошие взаимоотношения с руководством "Лацио". В 2016 году полузащитники Лукас Лейва и Луис Альберто переходили из "Ливерпуля" в итальянскую команду. Главным соперником "красных" является "Челси". "Аристократы" могут составить конкуренцию "Ливерпулю", если у них не получится подписать форварда "Милана" Гонсало Игуаина.

По версии сайта transfermarkt.de стоимость 28-летнего итальянца составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл в 24 матчах за "Лацио", забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

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