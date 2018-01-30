СМИ: "Челси" и "Арсенал" договорились о переходе Жиру

"Челси" договорился о переходе нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. "Канониры" за форварда получат 15 миллионов фунтов. Кроме того, в договоре прописаны бонусы, которые может получить нынешний клуб француза.

Трансфер состоится после того, как в "Арсенал" перейдет форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг. Также в случае перехода Жиру из "Челси" в Дортмунд уйдет Миши Батшуайи.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Жиру провел 25 матчей и забил сем голов.