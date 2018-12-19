СМИ: "Челси" хочет приобрести Иско и готов заплатить 70 миллионов фунтов

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Иско, сообщают британские СМИ.

Сообщается, что лондонский клуб сегодня предложит за игрока 70 миллионов фунтов. В случае перехода он будет зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ювентуса".

26-летний испанец в текущем сезоне провел 17 матчей за "Реал" во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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