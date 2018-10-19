СМИ: "Челси" хочет приобрести двух игроков из чемпионата Италии

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Интера" Мауро Икарди и форварда "Милана" Патрика Кутроне, утверждает The Sun. Лондонский клуб попытается купить этих футболистов в январе.

25-летний Икарди и 20-летний Кутроне рассматриваются тренерским штаб "синих" в качестве замены нападающему Альваро Морате. Приоритетным вариантом является Икарди, однако "Интер" готов расстаться с аргентинцем только за 102 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Икарди провел 8 матчей за "Интер", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Кутроне принял участие в 6 встречах и отметился 3 забитыми мячами.

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