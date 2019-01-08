СМИ: "Челси" хочет приобрести Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема может стать игроком "Челси", сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, главный тренер "синих" Маурицио Сарри хотел бы усилить атаку команды. Он считает, что "Челси" необходим новый центральный нападающий. До этого сообщалось, что француз может покинуть "Реал". Если переход состоится, английскую команду может покинуть Альваро Мората, которого хочет арендовать "Севилья".

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 28 матчей за "Реал" и забил 12 мячей при шести голевых передачах.

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