СМИ: "Челси" хочет арендовать Игуаина у "Ювентуса"

"Челси" продолжает переговоры по переходу нападающего Гонсало Игуаина, сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо. Форвард принадлежит "Ювентусу" и выступает за "Милан" на правах аренды.

Сообщается, что английский клуб хочет взять игрока в аренду. Переговоры между клубами продолжаются. Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри серьезно заинтересован в игроке.

Кроме того, указано, что в случае осуществления перехода "Челси" покинет Альваро Мората. Его хочет приобрести "Атлетико".

В текущем сезоне 31-летний Гонсало Игуаин провел 21 матч за "Милан" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Марио Манджукича "Ювентус" может вернуть Игуаина.

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