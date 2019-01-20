СМИ: "Челси" готов заплатить 113 миллионов евро за Коутинью

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может вернуться в Англию. Как сообщает Sunday Express, интерес к 26-летнему бразильцу проявляет "Челси".

По данным источника, лондонский клуб готов заплатить за Коутинью 113 миллионов евро. Также интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед".

Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" год назад за 130 миллионов евро. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он провел 17 матчей, забив четыре мяча. В испанских СМИ ходят слухи, что в "Барселоне" им не очень довольны.