СМИ: бывший полузащитник "Зенита" Маурисиу перейдет в ПАОК

Бывший полузащитник "Зенита" Маурисиу может продолжить карьеру в ПАОКе. Как сообщает Goal, футболист подпишет трехлетний контракт. Официально о переходе будет объявлено 28 августа. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро.

Ранее агент футболиста Пьер Фернандес сообщил о том, что им не удалось достичь соглашения о переходе в московское "Динамо". По словам представителя футболиста, 28-летнего бразильца не устроили условия контракта.

Напомним, что футболист в июле расторг контракт с "Зенитом", за который выступал с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.