СМИ: Будущее Рафиньи в "Барселоне" определится до 20 августа

Полузащитник "Барселоны" Рафинья имеет предложения от нескольких клубов, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека является "Интер", за который бразилец выступал на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.

Издание отмечает, что в итальянском клубе остались довольны игрой футболиста и хотят вернуть его. "Нерадзурри" вернулись к кандидатуре Рафиньи после того, как не смогли договориться с "Реалом" о трансфере Луки Модрича. Ожидается, что средства, зарезервированные на покупку 32-летнего хорвата, пойдут на трансфер игрока каталонцев. Ожидается, что будущее футболиста в составе чемпионов Испании определится до конца этой недели.

Напомним, в составе "Интера" полузащитник провел 17 матчей, забив 2 мяча. Накануне он в составе "Барселоны" выиграл Суперкубок Испании – во встрече против "Севильи" (2:1) он вышел на поле с первых минут и был заменен на Филиппе Коутинью на 53-й минуте.