СМИ: Будковский перейдет в "Амкар"

Нападающий бельгийского "Кортрейка" Филипп Будковский покинул клуб, сообщает voetbalbelgie.be. Украинец, контракт которого принадлежит "Шахтеру", выступал за команду на правах аренды.

По сведениям издания, игрок продолжит карьеру в "Амкаре". Подробности трансфера не разглашаются.

Отметим, в этом сезоне 25-летний Будковский провел 12 матчей за "Кортрейк", в которых забил 1 гол. В сезоне-2016/17 он выступал за "Анжи" на правах аренды. В составе махачкалинской команды украинец провел 26 игр и забил 5 мячей.