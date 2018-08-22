СМИ: "Боруссия" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере Алькасера

"Боруссия" (Дортмунд) ведет переговоры с "Барселоной" о переходе нападающего Пако Алькасера, сообщают испанские СМИ. Речь идет об аренде на один сезон.

По данным RAC1, переговоры находятся на продвинутой стадии. При этом Mundo Deportivo ранее сообщал, что игрок предпочел бы остаться в Испании, и интерес к нему проявляет "Бетис". Также сообщалось, что им интересуется "Порту".

24-летний форвард в нынешнем сезоне за "Барселону" не играл. В прошедшем сезоне он в 23 матчах забил семь мячей при четырех голевых передачах.