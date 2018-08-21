СМИ: "Боруссия" ведет переговоры по трансферу форварда "Ливерпуля" Ориги

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги может перейти в дортмундскую "Боруссию". "Красные" оценивают 23-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

"Боруссия" хочет арендовать форварда с последующим правом выкупа. Немецкий клуб сосредоточил внимание на Ориги после провала переговоров по трансферу нападающего Миши Батшуайи из "Челси" и форварда Пако Алькасера из "Барселоны".

В минувшем сезоне Ориги выступал за "Вольфсбург" на правах аренды. Он провел 31 матч в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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