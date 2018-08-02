СМИ: "Боруссия" в ближайшее время объявит о переходе Витселя

"Боруссия" в ближайшее время объявит о переходе полузащитника Акселя Витселя из китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Как утверждает Bild, руководство дортмундского клуба прорабатывает последние детали сделки по трансферу 29-летнего бельгийца.

Сообщается, что немецкий клуб заплатит за Витселя 20 миллионов евро.

Напомним, контракт игрока с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость экс-футболиста "Зенита" составляет 18 миллионов евро.