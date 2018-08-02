17:50 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Боруссия" в ближайшее время объявит о переходе Витселя


"Боруссия" в ближайшее время объявит о переходе полузащитника Акселя Витселя из китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь"Как утверждает Bild, руководство дортмундского клуба прорабатывает последние детали сделки по трансферу 29-летнего бельгийца.

Сообщается, что немецкий клуб заплатит за Витселя 20 миллионов евро. 

Напомним, контракт игрока с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость экс-футболиста "Зенита" составляет 18 миллионов евро.

К комментариям
0
Материалы других СМИ