СМИ: "Боруссия" может купить полузащитника "Манчестер Сити" Фодена всего за 175 тысяч фунтов

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, немецкий клуб является главным претендентом на игрока. Указано, что в "Боруссии" ему гарантировано игровое время, а в "Манчестер Сити" он, вероятнее всего, будет играть очень редко.

Контракт 18-летнего англичанина истекает летом 2020 года. Если он не подпишет новое соглашение, у "Боруссии", по данным издания, будет возможность подписать его всего за 175 тысяч фунтов.

В текущем сезоне футболист провел семь матчей во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

Все о чемпионате Германии - здесь.