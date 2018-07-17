СМИ: Бонуччи попросил руководство "Милана" продать его

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи попросил руководство "россонери" продать его, утверждает SpazioMilan. 31-летнего итальянца не устраивает неопределенность в отношении будущего миланского клуба, который недавно сменил владельца, а также был исключен из еврокубков на два года за нарушении правил финансового фейр-плей.

Сообщается, что Бонуччи склоняется к переезду в Англию, где на него претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

Бонуччи перешел в "Милан" в прошлом году из "Ювентуса" за 42 миллиона долларов.