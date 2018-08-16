СМИ: "Бетис" может арендовать у "Ман Сити" Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в "Бетисе", сообщает Football Espana. Испанский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста сборной Украины. Ранее клуб хотел отдать его в аренду в "Вулверхэмптон", но сам хавбек отказался от перехода.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы" и сразу был отдан в аренду на год в ПСВ. В прошлом сезоне он провел 14 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах и помог клубу стать чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.