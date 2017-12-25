СМИ: "Бешикташ" готов предложить 30 миллионов евро за Турана

"Бешикташ" предпринимает попытки подписать полузащитника "Барселоны" Арду Турана, сообщает Milliyet. Стамбульский клуб готов заплатить за экс-игрока "Галатасарая" 30 миллионов евро, а ему предложить зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

Отметим, сам футболист, контракт которого с каталонцами истекает летом 2020 года, намерен покинуть "Барсу". В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.