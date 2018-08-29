СМИ: Бензема останется в "Реале"

"Реал" не намерен расставаться с нападающим Каримом Бензема, утверждает Marca. Ранее некоторые СМИ сообщали, что "королевский клуб" хочет продать 30-летнего француза и активно работает над поиском замены.

Руководство "Реала" верит в форварда и собирается подписать резервного игрока. Вероятно, это будет нападающий "Лиона" Мариано Диас.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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