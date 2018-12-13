СМИ: Бензема может перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Карим Бензема может покинуть клуб. Как утверждает France Football, 30-летний француз может перейти в "ПСЖ".

Красно-синие рассматривают Бензема в качестве замены нападающему Эдинсону Кавани, который может перейти в "Наполи" или "Атлетико". Transfermarkt оценивает французского форварда в 40 миллионов евро. В качестве резервного варианта "ПСЖ" рассматривает нападающего "Интера" Мауро Икарди.

В текущем сезоне Бензема провел 23 матча за "Реал", забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

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