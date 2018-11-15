СМИ: "Бавария" продвинулась в переговорах по Рэмси

В "Баварии" уверены, что полузащитник "Арсенала" Аароном Рэмси летом перейдет в состав мюнхенского клуба на правах свободного агента, информирует The Independent.

Как сообщает издание, немецкая сторона продвинулась в переговорах с Рэмзи. Полузащитник близок к тому, чтобы перейти в "Баварию" на правах свободного агента следующим летом.

Рэмси выступает за "Арсенал" с 2008 года. В составе "канониров" он трижды выигрывал Кубок Англии. 27-летний полузащитник, чей контракт с клубом истекает следующим летом, не договорился с клубом о продлении соглашения. Его срок истекает по окончании сезона 2018/19.

В текущем сезоне Рэмси провел 14 матчей за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

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