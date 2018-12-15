СМИ: "Бавария", "МЮ" и "Атлетико" сразятся за Перишича

Нападающий "Интера" Иван Перишич может покинуть клуб следующим летом. Как утверждает Tuttosport, "нерадзурри" готовы продать 29-летнего хорвата за 50 миллионов евро.

Основным претендентом на Перишича является "Манчестер Юнайтед". В подписании ховартского форварда лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Другими претендентами на футболиста являются "Бавария" и "Атлетико".

В текущем сезоне Перишич провел 20 матчей за "Интер", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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