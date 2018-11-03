21:37 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Бавария" хочет обменять Хамеса на Дибалу

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"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Баварии"  Хамеса Родригеса. Как утверждает Bild, мюнхенцы могут предложить "бьянконери" сделку, в рамках которой клубы обменяются игроками.

27-летний колумбиец отправится в Турин, взамен же "Бавария" получит нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу

Трансферная стоимость 24-летнего аргентинца составляет 110 миллионов евро, согласно данным transfermarkt. Хамес же оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей за "Ювентус" и забил 5 голов. Хамес принял участие в 11 встречах в составе "Баварии", забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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