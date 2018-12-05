СМИ: "Бавария" готова заплатить "Аяксу" 150 миллионов евро за де Йонга и де Лигта

"Бавария" проявляет интерес к двум игрокам "Аякса", сообщают немецкие СМИ. Клуб хочет приобрести полузащитника Френки де Йонга и защитника Маттейса де Лигта.

По данным Sport BILD, немецкий гранд готов заплатить за двух игроков 150 миллионов евро. Также футболистами интересуется "Барселона".

21-летний де Йонг в текущем сезоне провел в текущем сезоне 22 матча и забил два мяча при одной голевой передаче. У 19-летнего де Лигта 24 матча, три гола и один ассист.

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