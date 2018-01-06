СМИ: "Барселона" завершит сделку по Коутинью в течение 48 часов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в ближайшее время подпишет контракт с "Барселоной", сообщает Liverpool Echo. По информации источника, каталонский клуб завершит сделку по 25-летнему игроку в течении 48 часов.

Ранее сообщалось, что бразилец подпишет пятилетнее соглашение, а руководство испанцев заплатит за футболиста 120 миллионов евро.

Напомним, ранее технический спонсор каталонцев на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.