05:25 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" заплатит за Коутинью 150 миллионов евро и подпишет с ним контракт на 5 лет

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Полузащитник "Ливерпуля"  Филиппе Коутинью этой зимой перейдет в "Барселону", сообщает Daily Mail. За игрока каталонцы заплатят 150 миллионов евро. Бразилец подпишет контракт на 5 лет с новой командой и будет получать 12 миллионов евро в год. 

На этой неделе агенты игрока провели несколько встреч с руководством "Барселоны" и уладили все детали сделки. Каталонцы смогут выплатить требуемую сумму в несколько траншей.

Отметим, в этом сезоне Коутинью провел 17 матчей за "Ливерпуль", в которых забил 10 мячей и сделал 8 передач.

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