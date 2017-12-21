СМИ: "Барселона" заплатит за Коутинью 150 миллионов евро и подпишет с ним контракт на 5 лет

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью этой зимой перейдет в "Барселону", сообщает Daily Mail. За игрока каталонцы заплатят 150 миллионов евро. Бразилец подпишет контракт на 5 лет с новой командой и будет получать 12 миллионов евро в год.

На этой неделе агенты игрока провели несколько встреч с руководством "Барселоны" и уладили все детали сделки. Каталонцы смогут выплатить требуемую сумму в несколько траншей.

Отметим, в этом сезоне Коутинью провел 17 матчей за "Ливерпуль", в которых забил 10 мячей и сделал 8 передач.