СМИ: "Барселона" заинтересована в приобретении Эрреры

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру, утверждает Sky Sports. Сине-гранатовые пытались купить 29-летнего испанца этим летом, но не договорились о сумме трансфера.

Контракт Эрреры с "красными дьяволами" рассчитан до конца сезона. Следующим летом он станет свободным агентом.

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года. В составе манкунианцев он становился победителем Лиги Европы и выигрывал Кубок Англии.

В текущем сезоне Эррера провел 2 матча за "МЮ" и не отметился результативными действиями.

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