СМИ: "Барселона" требует у "Тоттенхэма" 44 миллиона евро за Малкома

Нападающий "Барселоны" Малком может продолжить карьеру в "Тоттенхэме". Как утверждает Independent, каталонский клуб требует у "шпор" 44 миллиона евро за 21-летнего бразильца.

"Тоттенхэм" хочет арендовать Малкома с возможностью выкупа, однако "Барселона" рассчитывает продать футболиста. "Шпоры" рассматривают бразильца и как резервного игрока на замену форварду Харри Кейну, и как футболиста, способного играть в паре с этим англичанином.

В текущем сезоне Малком провел 10 матчей за "Барселону" и забил 2 гола.

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