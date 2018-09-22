СМИ: "Барселона" рассчитывает подписать Погба

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, утверждает The Mirror. Скауты сине-гранатовых планируют просматривать 25-летнего француза во время каждого матча.

Контракт хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до 2021 года. Каталонский клуб рассчитывает подписать француза следующим летом.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В составе манкунианцев он выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне хавбек провел 6 матчей за "красных дьяволов", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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