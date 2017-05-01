СМИ: "Барселона" потратит 100 миллионов евро на летние трансферы

"Барселона" намерена провести серьезную трансферную кампанию в летнее окно. Как утверждает AS, клубу выделено на покупку футболистов 100 миллионов евро. Каталонцы намерены подписать двух крайних защитников и одного центрального хавбека на смену ветерану Андресу Иньесте.

В качестве потенциальных новичков в оборону называются Эктор Бельерин из "Арсенала" и Тео Эрнандес из "Атлетико". В полузащиту "Барса" может подписать Филиппе Коутинью из "Ливерпуля" или Марко Верратти из "ПСЖ".

Клуб также намерен расстаться с некоторыми футболистами, чтобы вписаться в финансовый fair play. Команду в перспективе могут покинуть Арда Туран, Жереми Матье и Андре Гомиш.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпоната Испании, но по потерянным очкам отстает от "Реала" на 3 балла.