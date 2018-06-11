СМИ: "Барселона" подпишет Артура этим летом

"Барселона" близка к приобретению полузащитника "Гремиу" Артура, утверждает AS. Сумма трансфера составит 39 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец присоединится к каталонцам в января следующего года. Однако руководство клуба пересмотрело свои планы в связи с уходом Андреса Иньесты.

Кроме того, главный тренер команды Эрнесто Вальверде высказал пожелание приобрести хавбека сейчас, чтобы у того было больше времени на адаптацию.

В минувшем сезоне Артур провел 13 матчей в составе "Гремиу" и забил 4 гола.