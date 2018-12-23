13:20 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" поборется с "Реалом" и "Миланом" за Рэшфорда

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"Барселона" вступила в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед"  Маркуса Рэшфорда, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Express, "Барса" готова сделать предложение по игроку. Также им интересуются "Реал" и "Милан". Основным претендентом на него ранее назывался итальянский клуб.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 21 матч за "МЮ" и забил пять мячей при пяти голевых передачах. Он может покинуть команду, если не завоюет место в составе при и.о. главного тренера Уле Гуннаре Сульшере.

Все о чемпионате Испании - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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